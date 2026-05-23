Fatih Erbakan: Mansur Yavaş'a CHP'nin adayı olmaması durumunda destek veririz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin olası tavrına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haberler.com YouTube kanalında konuşan Erbakan, "İkinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mansur Yavaş denkleminde hangi isme destek verirsiniz?" sorusunu "İkinci turda Mansur Bey'e destek veririz ama CHP'nin adayı olursa destek vermeyiz" diyerek yanıtladı.

"MANSUR BEY CHP'NİN ADAYI OLURSA DESTEK VERMEYİZ"

Parti olarak kendi adaylarını göstereceklerini açıklayan Erbakan, ikinci tura kalamamaları halinde kime destek verecekleri sorusunu şu şekilde cevapladı:

"İkinci tura kalmak ve seçimi de kazanmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu noktada bir şüphe yok. Ama diyelim ikinci tura kalamadık. Ve Mansur Bey de makul görüşe sahip işte sağ partilerin adayı olarak seçime girdi. Böyle bir noktada Mansur Bey'e destek olunabilir. Ama Mansur Bey CHP'nin adayı olarak Sayın Erdoğan'ın karşısına çıkması halinde, CHP'nin adayı olması halinde bizim tabii kendisine ikinci turda da destek vermemiz mümkün olmaz. Yani şöyle oldu. CHP kendi adayını çıkarttı. Tayyip Bey var. Mansur Bey bu sağ partilerin bir adayı olarak çıktı. Biz de çıktık. Bu noktada biz ikinci tura kalamazsak sağ partilerin adayı olan bir Mansur Bey'e bizim ikinci turda destek vermemiz söz konusu olabilir. Ama CHP'nin adayı olursa dediğim gibi biz herhangi bir şekilde destek vermeyi düşünmeyiz."

"KAZANMA İHTİMALİ OLANI TASFİYE EDİYORLAR"

Erbakan, AKP ile MHP’nin oyunun yüzde 32 civarında olduğunu ve Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini öne sürdü. Erbakan, “AKP’nin oyları yüzde 27-28. MHP’nin oyları ise 5-7 civarında geziyor. 50 artı 1’e ulaşabilmek için çözüm süreciyle beraber DEM’in de ittifaka destek olması şeklinde bir planlama var ama o da yetmiyor” dedi.

"SİYASİ MÜHENDİSLİK YAPIYORLAR"

Kontrollü seçim uyarısında bulunan Erbakan, “Seçim kazanma ihtimali olanları tasfiye ediyorlar. ‘Defalarca yendiğimiz ve kazanma ihtimali olmayan Kılıçdaroğlu’nu karşımızda görelim’ diyerek siyasi mühendislik yapıyorlar. Bunun sebebi oylarındaki erimedir” ifadelerini kullandı.

"OYUMUZ YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE"

Yakın zamanda seçim olsa Yeniden Refah Partisi’nin oy oranının yüzde kaç olacağına ilişkin soruya da yanıt veren Erbakan, "Yüzde 10'un üzerinde olur. Çok rahat söylüyorum bunu. İnanarak söylüyorum. Neden söylüyorum? Çünkü biraz önceki matematik hesabı yaptım. 520 bin üyeyle yüzde 7 oy oranına ulaştık biz. Ve bu yüzde 7 oy oranı da partiye verilen belediye meclis üyeliği seçimindeki oy. Yani belediye başkanlığı seçimindeki oy değil. Belediye meclis üyeliğinde partiye verilen oylar yüzde 7 seviyesindeydi. Ve bu bize şunu gösterdi. Hem 2023 seçimlerinde hem 2024 seçimlerinde. Bizim üye sayımızın 6 katı oy alıyoruz. Dolayısıyla 520 binle biz 3 milyon küsur oy aldık. 660 binle 4 milyona yakın bir oy alacağımız demektir. Hatta 4 milyonun üzerinde bir oy alacağız demektir. Ve seçime doğru da inşallah biz bu üyelerimizi 1 milyona ulaştırma hedefiyle çalışıyoruz. Bu yüzde 10'un üzerindeki oyumuzu 15 yapalım 20 yapalım diye" şeklinde konuştu.