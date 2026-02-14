Fatih Erbakan: "Mehmet Şimşek efsanesi çöktü, sıradaki gelsin"

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir kez daha Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştirdi.

Sosyal medya hesabından, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefini revize etmesine ilişkin açıklama yapan Erbakan, şunları kaydetti:

"Ekonomi yönetimi bu Şubat’ı da boş geçmedi. MB, yüzde 16 olan 2026 yıl sonu enflasyon hedefini revize etti, yüzde 15-21 aralığına yükseltti. Bu demektir ki en az yüzde 21, hatta her sene olduğu gibi daha da yüksek çıkacak, enflasyonda tek hane 2027 için de hayal olacak. Bu sefer akla mantığa uygun bir bahane de bulamadılar! Bakın suçlu kim, sebep ne?! Yastık altı için alınan altınlar ve Ramazan alışverişleri! Ekonomi yönetiminin başarısızlığının suçunu da vatandaşa yıktılar. Artık mızrak çuvala sığmıyor; Mehmet Şimşek 'efsanesi' de çöktü, sıradaki gelsin. Sebebi de belli sonucu da… Beceriksizlik (Ekonomi Yönetimi) sebep; enflasyon, açlık, yoksulluk, yolsuzluk sonuç."