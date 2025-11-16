Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanlığına tekrar seçildi
Fatih Erbakan, kurucusu olduğu Yeniden Refah Partisi'nin 3. Olağan Büyük Kongresi'nde delegelerin 1078'inin oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi.
Yeniden Refah Partisi'nin 3. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu'nda, 81 ilden delegelerin katılımıyla gerçekleşti.
Kongrede yapılan genel başkanlık seçiminde, 1083 delege oy kullandı. Fatih Erbakan, 1078 oy aldı, 5 oy geçersiz sayıldı.
