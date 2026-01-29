Fatih Erbakan’dan erken seçim öngörüsü

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı ziyaret etti. İki lider, “güç birliği” mesajı verdi.

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fatih Erbakan, erken seçim hakkında değerlendirmede bulundu.

Erbakan, 2027 yılının sonbaharında erken seçim beklediğini söyledi:

“Erken seçimle ilgili bizim tahminimiz 2027 sonbaharında bir seçim yapılması yönündedir. Çünkü anayasa değişikliğini gerçekleştirememeleri halinde Sayın Cumhurbaşkanı’nın tekrar aday olabilmesi için bir erken seçim olması gerekiyor. Bunun da normal zamanından 4, 5 ya da 6 ay önce yapılacağını tahmin ediyorum. Dolayısıyla 2027 yılının seçim yılı olması kuvvetle muhtemeldir. 2026 yılını da seçimden önceki son yıl olarak ifade edebiliriz.”