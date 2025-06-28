Fatih Erbakan’dan iktidara "erken seçim" çağrısı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Batman 2. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Ahmet Güneştekin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kongrede konuşan Fatih Erbakan, bölgede Amerika ve İsrail’in projelerine karşı birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Erbakan, "Yıllarca bu bölgede yaşadığımız sorunların çözümü, birlik ve beraberliğin çaresi olarak İslam kardeşliğini ümmet kardeşliğini Erbakan Hocamız ön plana çıkarttı. ‘Sen Türkçülük yaparsan o Kürtçülük yaparsa öbürü Arapçılık yaparsa paramparça oluruz ve siyonizme yem olmaktan başka bir akibete uğramayız. Öyleyse biz İslam kardeşliği ile ümmet kardeşliği ile bütün bu sorunların üstesinden geleceğiz’ dedi. Yeni dönemde de aynı ruhla aynı yolda yürüyen Yeniden Refah Partimiz var" ifadesini kullandı.

"BU MİLLETİN ÖNÜNE BİR AN ÖNCE SANDIĞI GETİRİN"

Ülkenin en önemli iç meselesinin ekonomik kriz olduğunu hatırlatan Erbakan, iktidarın ekonomi politikalarını sert sözlerle eleştirerek, erken seçim çağrısında bulundu:



”80 bin lirayı aşan yoksulluk sınırının çok altında maaş alan memurların ocak ayında aldığı yüzde 11.55’lik maaş zammı çoktan tükendi, maaş zamları 5 ayda eridi bitti. Esnafı da maliyet artışları zorluyor. Haksız vergiler, banka borçları gırtlağı aştı. Doğal gaz, elektrik, kira artışları enflasyonu katladı. 27 bin TL’ye dayanan açlık sınırı, en düşük emekli aylığı olan 14 bin 469 TL’yi neredeyse ikiye katladı. Emekliler perişan halde. 2 asgari ücret yoksulluk sınırının yarısı, asgari ücretli perişan. Sayın Cumhurbaşkanı asgari ücretle bir deponun 10 kez doldurulabilmesiyle övünüyor ancak asgari ücretli kirasını ödeyemiyor… Bakınız İstanbul'da ortalama kira 30 bin TL’ye yükselirken, 22 bin TL’lik asgari ücretle ev kiralamak imkânsız hale geldi. Merkezi ilçelerde kiralar 40-50 bin TL’ye ulaşırken, uygun fiyatlı bölgelerde bile tüm gelir kiraya yetmiyor. Çiftçiler artan girdi maliyetleri, düşük taban fiyatları ve zirai don olayları nedeniyle perişan durumda. Çiftçi borcunu ödeyemediği için traktöründen hayvanına kadar icralık durumda. Çiftçinin toplam borcu 1 trilyon liraya ulaştı… Geniş tanımlı işsizlik yüzde 32’ye çıkmış, işsizler ordusu 13 milyon olmuş… Yunanistan’ın nüfusundan daha fazla işsizle karşı karşıyayız.

Bireysel kredi borçlusu kişi sayısı, son bir yılda 2 milyon kişi artarak 42,3 milyona ulaştı. Nüfusun yarısı borçla ayakta duruyor. Bireysel kredi borç bakiyesi ise 4,4 trilyon TL oldu. Kişi başına düşen borç tutarı 104 bin 888 TL’ye fırlıyor. 86 milyon nüfusa sahip ülkemizde icra ve iflas dosya sayısı 23 milyonu geçti. Bu sayı nüfusun 4’te 1’ini aşıyor. Uygulanan ekonomi politikalarının tahribatını sergileyen bu tablo, yüzbinlerce yeni işsizin habercisi. 'Kötü günler geride kaldı, 2025 yılı, 2024’ten çok daha iyi olacak' diyen Sayın Erdoğan’a; 'Maalesef Sayın Erdoğan ekonomide manzara ortada' diyebiliyoruz ancak. Bütün bu acı gerçeklere rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki sıkıntıları aşacaklarını vurgulayarak 'Sizlerden biraz daha sabır ve metanet istiyoruz' diyor. Siz bu saatten sonra hiçbir sıkıntıyı aşamazsınız, aşamayacağınızı bu veriler de açıkça ortaya koyuyor. Milletimizi daha fazla oyalamanın bir manası yok. Milletimizde artık sabır da metanet de kalmadı. Bundan sonra bu millete yapacağınız en büyük hayır bu milletin önüne 2026 ilkbaharında seçim sandığını koymaktır. Bundan daha büyük bir hayır yapamazsınız. Bir an önce sandığı getirin ki artık Milli Görüş gelsin ve bu ülkeyi borç-faiz girdabından kurtarsın."