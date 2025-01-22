Fatih Erbakan’dan Kartalkaya açıklaması: Tanju Özcan ve Nuri Ersoy'a istifa çağrısı

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bolu Kartalkaya’da 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Erbakan, açıklamasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

"Milletimiz, bugüne kadar meydana gelen faciaların sorumlularının hak ettikleri cezalara çarptırılmadığını birçok acı tecrübeyle öğrenmiştir" diyen Erbakan, "Kamuoyu, her iki isimden de sorumluluklarının gereğini yerine getirerek istifalarını sunmalarını beklemektedir" ifadesini kullandı.

Erbakan, şunları söyledi:

“Bolu Kartalkaya’da korkunç ihmaller sonucu meydana gelen yangın faciası hepimizin yüreklerini dağladı. O sıcak saatlerde sadece içeriden bir canımız daha kurtarılır ümidiyle dua ederek beklemeyi tercih ettik. ‘Facianın meydana gelmesinde ihmalleri ve kusurları olanların en ağır cezalara çarptırılmaları’ talebimizi ise şimdi ifade ediyoruz. Daha yangın devam ederken, ortak sorumlulukları bulunan Bolu Belediye Başkanı ile Kültür ve Turizm Bakanı sorumluluğu, suçu birbirlerine atarak işin içinden sıyrılmaya çalışmışlardır. Bu, milyonlarca vatandaşımızın acılarına acı ekleyen bir hissizlik çatışmasıdır. Taraflar sorumluluğu ve suçu birbirlerine yükleyebilmek için yangının tamamen sönmesini, binanın soğumasını bile bekleyememişlerdir. Yetkililerimiz korkunç ihmaller sonucu meydana gelen her facianın ardından yaptıkları gibi ‘sorumluların en ağır şekilde cezalandırılacaklarını’ ifade etmişlerdir. Ne var ki milletimiz, bugüne kadar meydana gelen faciaların sorumlularının hak ettikleri cezalara çarptırılmadığını birçok acı tecrübeyle öğrenmiştir.

"ORTAK SORUMLULAR"