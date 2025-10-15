Fatih Erbakan’ın "Bahçeli görüşsün" çağrısı MHP’yi kızdırdı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın, TBMM’de oluşturulan 'süreç' komisyonu kapsamında PKK lideri Abdullah Öcalan’la İmralı’da yapılması tartışılan görüşmeyi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gerçekleştirmesi yönündeki önerisine MHP’den tepki gecikmedi.

MHP'nin MYK Üyesi, Tokat Milletvekili ve aynı zamanda Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndaki temsilcisi Yücel Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Erbakan'ın ifadelerini 'sorumsuz ve seviyesiz' olduğunu savunarak kınadı.

Fatih Erbakan'a yönelik babası Necmettin Erbakan’ın soyadını taşımaktan başka 'siyasi bir vasfı' olmadığı eleştirisini yönelten Yücel, şöyle devam etti:

"Merhum Erbakan terör sorununun çözümünü ve Terörsüz Türkiye’nin inşaasını yürekten istiyordu. Bu konuda Başbakanlığı döneminde ciddi riskler üstlenmiş fakat kısa süren Başbakanlığı ve üzerinde kurulmak istenen küresel tahakküm çabaları, terör sorununu çözmesine imkan tanımamış, 28 Şubat darbe girişimiyle iktidardan uzaklaştırılmıştı. Öyle ki; Henüz 1993’te Refah Partisi 4. Büyük Kongresi’ni açış konuşmasında dahi Kürt sorununu ele alarak şunları ifade etmişti; 'Sorarım size, asırlar boyu tek vücut olarak yaşadığımız halde, ne oldu da bu husumet ortaya çıktı? Niçin bu kanlar akıyor? Kürt meselesi için her çözüm şekli konuşulabilir. Esasında meselenin bunca içinden çıkılamaz hale gelmesinin sebeplerinden biri, bu konunun bir tabu gibi her türlü tartışmanın dışında tutulmasıdır. Bu sebeplerden dolayı, terörle mücadele, sadece askeri bir hareket olarak düşünülmemelidir. Bu konu, kaynağını ve sebeplerini ortadan kaldıracak çok unsurlu ve kapsamlı bir bütün olarak ele alınmalıdır.' Sonraki yıllardaysa cezaevinde bulunan HADEP Genel Başkanı Murat Bozlak’a İsmail Nacar’ı göndermiş ve de “sorunun barışçıl yollarla çözümü” konusunda HADEP’in de elini taşın altına koymasını istemişti.

"NECMETTİN ERBAKAN’IN BİLGİSİ DIŞINDA CEREYAN ETMİŞ OLAMAZDI"

Kaldı ki dönemin Refah Partisi Milletvekili Fethullah Erbaş da PKK Kamplarına giderek Murat Karayılan tarafından karşılanmış ve PKK’nın elinde bulunan askerlerin teslim alınması için müzakere yürütmüştü. O dönemde eleştiri konusu olmuş bu müzakere sekiz askerimizin de hayatlarını kurtarmış ve ailelerine kavuşmasına vesile olmuştu. Babanızın partisinden bir milletvekilinin PKK kamplarına gidip görüşmeler yapması ve o sırada Şam’da bulunan Öcalan ile de telsizle görüşmeler gerçekleştirmiş olması Merhum Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın bilgisi dışında cereyan etmiş olamazdı."

"HAKSIZ VE MESNETSİZ BİR İTHAMDIR"

Fatih Erbakan'ın 'babasının ideolojisini popülist çıkışlara ciro ederek siyasi istismar alanı inşa ettiğini' söyleyen MHP'li Yücel, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak şimdi ‘Yeniden’ Refah Partisini kuran şahsınız ‘Eskiden’ Refah Partisinin ortaya koyduğu ilkesel ve ideolojik mirası popülist çıkışlara ciro ederek siyasi istismar alanı inşa etmeye çalışıyorsunuz. Bu anlayışınız, babanızın fıtratı yerine anlık siyasi fırsatı dilediğinizi; Huzurlu bir gelecek inşa edebilmek için gerekli fedakarlığı ortaya koymak yerine, Birkaç sosyal medya beğenisi ve ucuz etkileşim uğruna riyakarlığı tercih ettiğinizi göstermektedir. Şimdi mazinizi inkar edercesine ve siyasi popülizm uğruna Terörsüz Türkiye idealini terörle müzakere yürütmek gibi ele alan tavrınız, milletimize karşı sorumsuz bir açıklama ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’ye ve kadrolarımıza karşı haksız ve mesnetsiz bir ithamdır."

📍ÖCALAN İLE GÖRÜŞME



Sayın Fatih Erbakan!

Genel başkanımız Sn.Devlet Bahçeli’yi hedef alan sorumsuz ve seviyesiz üslubunuz kınıyorum.



Merhum babanız Necmettin Erbakan’ın saygıdeğer soyadını taşımaktan başka ‘siyasi bir vasfı’ olmayan ve bu nedenle babanızın partisini ‘YENİDEN’… https://t.co/Pt8sBj1ttM — Yücel Bulut (@yclblt06) October 14, 2025

SEMİH YALÇIN: KÜÇÜK PARTİLER, VARLIK İSPATI ÇABASINDA

Erbakan'a MHP'den bir diğer tepki de genel başkan yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi.

Yalçın, "Yeniden Refah Partisi gibi halk nezdinde karşılığı tükenmekte olan küçük partiler, varlık ispatı çabasında çareyi MHP muarızlığında buluyorlar" dedi.

X hesabından "Fatih Erbakan'a cevap" başlıklı bir paylaşım yapan Yalçın, ayrıca "Türkiye gerçeklerini ıskalayan politikacıların akıbeti, siyaset kabristanıdır" ifadesini kullandı.

Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Terör meselesine Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin vurduğu neşter, en önemli politik istismar vasıtalarından birini kaybeden muhalefetin her kademesinde hüsrana yol açtı. MHP’nin belirgin çekim gücü ve çözüm odaklı politikaları, özellikle siyaset evreninde başıboş meteorit konumundan öteye geçemeyen bazı küçük partileri Türkiye gerçeklerinden büsbütün uzaklaştırdı. Fatih Erbakan’ın başında olduğu Yeniden Refah Partisi de bunlardan biri... YRP Genel Başkanı işin başından beri Terörsüz Türkiye sürecine şiddetle karşı çıkıyor. Küçük oy hesaplarının peşinde koşan Fatih Erbakan; aklınca Terörsüz Türkiye olgusunu değersizleştirmeye, Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Fatih Erbakan’ın tutumu, destede güreşen toy bir pehlivanın ağır sıkletteki güreşçilere elense çekmeye çalışmasına benziyor. Yeniden Refah Partisi gibi halk nezdinde karşılığı tükenmekte olan küçük partiler, varlık ispatı çabasında çareyi MHP muarızlığında buluyorlar. Bu gibilerin gözleri kör, kulakları sağır, basiretleri de kapalı olur. Akan kanın durması, sosyal barışın vatan sathına yayılması ve bin yılık kardeşlik hukukunun güçlendirilmesi Fatih Efendi ve avenesinin umurunda değil. Bizden söylemesi! Milletimiz; Fatih Erbakan gibi ne istediğini bilmeyen, kamu vicdanını dikkate almayan, Türkiye’nin hayati ihtiyaç ve çıkarlarını görmezden gelen politikacı taslaklarına asla prim vermez. Türkiye gerçeklerini ıskalayan politikacıların akıbeti, siyaset kabristanıdır."

FATİH ERBAKAN’A CEVAP

Terör meselesine Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin vurduğu neşter, en önemli politik istismar vasıtalarından birini kaybeden muhalefetin her kademesinde hüsrana yol açtı.

MHP’nin belirgin çekim gücü ve çözüm odaklı politikaları, özellikle siyaset… — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) October 15, 2025