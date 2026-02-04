Fatih Karagümrük-Başakşehir maçının ardından

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun 3. haftasında ağırladığı RAMS Başakşehir'e 4-1 mağlup olan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic, oyundan ve sonuçtan mutlu olmadığını dile getirdi.

Stanojevic, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sahaya istediklerini yansıtamadıklarını belirten Sırp teknik adam, "Oyundan ve sonuçtan mutlu değiliz. Önümüzde Antalyaspor ile oynayacağımız çok önemli bir maç var. Bazı oyuncularımı saklamak zorunda kaldım. Taraftarımızdan özür diliyorum. Antalyaspor maçında taraftarımızı bizi desteklemeye çağırıyorum. Onların desteğine çok ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.