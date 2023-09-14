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Fatih Karagümrük, Fenerbahçe’den ayrılan Nazım Sangare’yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe’den ayrılan Alman asıllı Türk sağ bek Nazım Sangare, Fatih Karagümrük’e transfer oldu. Kırmızı-siyahlı ekip, 29 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Ajans Haberleri
  • 14.09.2023 17:30
  • Giriş: 14.09.2023 17:30
  • Güncelleme: 14.09.2023 17:31
Kaynak: DHA
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Fatih Karagümrük, Fenerbahçe’den ayrılan Nazım Sangare’yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe’den ayrılan Alman asıllı Türk sağ bek Nazım Sangare, Fatih Karagümrük’e transfer oldu. Kırmızı-siyahlı ekip, 29 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Nazım Sangare ayrılığını şu ifadelerle duyurdu:

“2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızın oyuncusu Nazım Sangare ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşma ile sona erdirilmiştir. Nazım Sangare’ye bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.”

 

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