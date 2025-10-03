Fatih Karagümrük – Gaziantep FK maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu heyecanı devam ediyor. İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük, güçlü rakibi Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Futbolseverlerin en çok merak ettiği sorular ise maçın hakemleri, tarihi, saati ve yayın bilgileri oldu.

FATİH KARAGÜMRÜK – GAZİANTEP FK MAÇI HAKEMLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan listeye göre karşılaşmada düdüğü Oğuzhan Çakır çalacak. Birinci yardımcı hakem Süleyman Özay, ikinci yardımcı hakem Hakan Yemişken olacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi Berkay Erdemir olarak belirlendi. Gözlemci olarak Şahit Hacıömeroğlu, temsilciler olarak ise Hüseyin Şenel, Cevdet Yumuşak ve Muammer Şahin görev alacak.

MAÇ GÜNÜ, SAATİ VE KANAL BİLGİSİ

Futbolseverlerin en çok sorduğu “Fatih Karagümrük – Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun cevabı netleşti.

Mücadele, 5 Ekim 2025 Pazar günü saat 17:00’de Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma, Bein Sports kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.