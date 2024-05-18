Fatih Karagümrük ile Pendikspor, Süper Lig'e veda etti
Süper Lig'e İstanbulspor'un ardından iki kulüp daha veda etti. 37. hafta maçlarının ardından Fatih Karagümrük ve Pendikspor'un bitime 1 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
Süper Lig'e İstanbulspor'un ardından iki kulüp daha veda etti. 37. hafta maçlarının ardından Fatih Karagümrük ve Pendikspor'un bitime 1 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
Ankaragücü ile Pendikspor arasındaki mücadele golsüz sona erdi ve Pendikspor puanını 37 puana yükseldi.
Diğer karşılaşmada Karagümrük Gaziantep deplasmanından 3-1 mağlup ayrıldı ve kırmızı-siyahlı ekip de 37 puanda kaldı.
37'şer puanlı Pendikspor ve Karagümrük, yakalayabilecekleri en yakın rakipleri Ankaragücü karşısında 3'lü averajda geride bulunuyor.
İki ekip son hafta maçlarını kazansa dahi düşme hattının üzerine çıkamayacak.