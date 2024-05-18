Fatih Karagümrük ile Pendikspor, Süper Lig'e veda etti

Süper Lig'e İstanbulspor'un ardından iki kulüp daha veda etti. 37. hafta maçlarının ardından Fatih Karagümrük ve Pendikspor'un bitime 1 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

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AA