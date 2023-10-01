Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: 2-3

Süper Lig’de 7’nci haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 3-2 mağlup etti. Kasımpaşa’ya galibiyeti getiren golleri 3’üncü dakikada kendi kalesine Ceccherini ile 6’ncı ve 34’üncü dakikalarda Aytaç Kara kaydetti. Fatih Karagümrük'ün karşılaşmadaki golleri ise 43’üncü dakikada Ceccherini ve 89’uncu dakikada kendi kalesine Winck’ten geldi.

3’üncü dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Yasin Özcan’ın son çizgiden penaltı noktası civarına çıkardığı topu savunma bir türlü uzaklaştıramadı. Yaşanan karambolün ardından Ngoy’un kaleye gönderdiği şutta Karagümrük savunmasında Ceccherini’nin yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.

6’ncı dakikada Kasımpaşa farkı 2’ye çıkardı. Sol kanattan atağa çıkan Gomis'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Aytaç Kara'nın sert şutunda top ağlara gitti: 0-2.

34’üncü dakikada Kasımpaşa farkı 3’e yükseltti. Karşılıklı pas hatalarının ardından Rohden’in ceza sahası dışına topukla uzaklaştırmak istediği top Aytaç Kara’nın önünde kaldı. Aytaç’ın ceza sahası ön çizgisinden uzak köşeye yaptığı vuruşta top filelere gitti: 0-3.

43’üncü dakikada Fatih Karagümrük farkı 2’ye indirdi. Sol kanattan Levent Mercan’ın ceza sahası içine ortasına ön direkte kafayla net bir vuruş yapan Ceccherini topu ağlara gönderdi: 1-3.

İlk yarı Kasımpaşa’nın 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

76’ncı dakikada Serdar Dursun’un ceza sahası sol çaprazında dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

77’nci dakikada ceza sahası dışında sol çaprazdan Eysseric’in uzak köşeye yaptığı vuruşta Gianniotis şık bir kurtarışla topun ağlarla buluşmasını engelledi.

89’uncu dakikada Karagümrük farkı 1’e indirdi. Sağ kanattan Biraschi’nin ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte Sturaro ile beraber hamle yapan Winck meşin yuvarlağı ters vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 2-3.

90+1’inci dakikada sol kanattan Levent Mercan’ın yaptığı ortaya altıpas çizgisinin üzerinden Serdar Dursun’un yaptığı kafa vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

Müsabakayı Kasımpaşa 3-2 kazandı.