Fatih Karagümrük-Kasımpaşa mücadelesinin stadı değişti

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılması planlanan müsabaka, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak

  • 08.09.2025 17:00
  • Giriş: 08.09.2025 17:00
  • Güncelleme: 08.09.2025 17:00
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında13 Eylül Cumartesi günü oynanacak Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçının stadı değiştirildi.

Fatih Karagümrük Kulübünün açıklamasına göre saat 17.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılması planlanan mücadele, aynı gün ve saatte Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

