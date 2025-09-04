Fatih Karagümrük, Matias Kranevitter’i kadrosuna kattı

Giriş / Abone Ol
  • 04.09.2025 17:09
  • Giriş: 04.09.2025 17:09
  • Güncelleme: 04.09.2025 17:09
Fatih Karagümrük, 32 yaşındaki Arjantinli orta saha Matias Kranevitter’i transfer ettiğini duyurdu.
Kırmızı-siyahlıların sosyal medya hesabından transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, River Plate’den orta saha oyuncusu Matias Kranevitter ile 1 sezonluk anlaşma sağladı. Toplam 8 sezon River Plate’de oynayan Kranevitter kariyerinde Atletico Madrid, Sevilla, Zenit ve Monterrey gibi önemli kulüplerde de forma giydi. 9 kez Arjantin A Milli Takımı adına görev yapan oyuncumuz, River Plate ile 8, Zenit ile 3 ve Monterrey ile de 2 kupa kazandı. Kariyerinde Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa deneyimleri de bulunan Matias Kranevitter’e ailemize hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

