Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü: 1-1

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 3’üncü haftasında MKE Ankaragücü ile Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada 1-1 berabere kaldı. Kırmızı siyahlı ekip 44’üncü dakikada Rohden ile öne geçerken, sarı lacivertli takım 57’nci dakikada Efkan ile beraberliği sağladı. Fatih Karagümrük puanını 4’e çıkarırken, MKE Ankaragücü’de puanını 2 yaptı.

24’üncü dakikada Karagümrük gole yaklaştı. Sağ kanattan Can Keleş’in arka direğe sert ortasında Mendes’in şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

44’üncü dakikada Karagümrük öne geçti. Lasagna’nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rohden’in kaleyi cepheden gören pozisyonda çektiği şut ağlarla buluştu: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısını Fatih Karagümrük 1-0 önde tamamladı.

54’üncü dakikada MKE Ankaragücü gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Efkan’ın pasında ceza sahası içinde sol çaprazda Cephas'ın şutunda kaleci Dituro gole izin vermedi.

57’nci dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Djokanovic’in ceza sahasına gönderdiği topu Ali Sowe, Efkan’a indirdi. Efkan’ın sağına alıp çektiği şut ağlarla buluştu: 1-1.

71’inci dakikada Hayrullah’ın sağ kanattan ortasında Ali Sowe’un kafa vuruşunda kaleci Dituro meşin yuvarlağı kornere çeldi.

82’nci dakikada MKE Ankaragücü 2’nci gole yaklaştı. Rodrigues'in pasında sol çaprazda topla buluşan Efkan’ın şutunda kaleci Dituro topu kornere çeldi.

Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.