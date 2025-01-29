Fatih Karagümrük, Serginho’yu kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Brezilya 1. Lig temsilcisi Vasco da Gama’dan 29 yaşındaki kanat oyuncusu Serginho’yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Fatih Karagümrük, daha önce 2020-2023 yılları arasında 3 sezon Giresunspor forması giyen Brezilyalı futbolcu Serginho’yu kadrosuna dahil etti. Brezilya 1. Lig ekiplerinden Vasco da Gama’dan transfer edilen 29 yaşındaki futbolcu ile ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sergio Antonio Da Luiz Junior, Fatih Karagümrük’te! Deneyimli futbolcu, çıktığı 241 maçta 38 gol ve 41 asist üretmiştir. Türkiye’deki serüveninde Giresunspor forması altında, Süper Lig’de 64 ve Trendyol 1. Lig’de 26, Türkiye Kupası’nda 5 karşılaşmaya çıkan Serginho, bu maçlarda toplam 10 gol, 19 asist kaydetmiştir" ifadelerine yer verildi.