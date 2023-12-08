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Fatih Karagümrük, Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk olacak

Ajans Haberleri
  • 08.12.2023 13:14
  • Giriş: 08.12.2023 13:14
  • Güncelleme: 08.12.2023 13:15
Kaynak: AA
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk olacak

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Süper Lig'de 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlılar, haftaya 17 puanla 11. sırada girdi.

Ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Antalyaspor ise 20 puanla 9. sırada yer alıyor.

Fatih Karagümrük'te Ibrahim Dresevic, sarı kart cezalısı olduğu için yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

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