Fatih Karagümrük, Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk olacak
Kaynak: AA
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Süper Lig'de 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlılar, haftaya 17 puanla 11. sırada girdi.
Ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Antalyaspor ise 20 puanla 9. sırada yer alıyor.
Fatih Karagümrük'te Ibrahim Dresevic, sarı kart cezalısı olduğu için yarınki müsabakada forma giyemeyecek.
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