Fatih Karagümrük, Süper Lig'de Konyaspor'a konuk olacak
VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'te başlayacak müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetecek.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan VavaCars Fatih Karagümrük, topladığı 10 puanla 13. sırada yer alıyor.
Ligde yaptığı maçların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 5'inde mağlup olan TÜMOSAN Konyaspor ise hanesine yazdırdığı 9 puanla 15. sırada bulunuyor.
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