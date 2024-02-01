Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak
VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA
Mersin Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Süper Lig'de çıktığı maçlardan 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle ayrılan Fatih Karagümrük, topladığı 24 puanla 16. sırada yer alıyor.
Ligde 10 maçlık 3 puan hasretine Adana Demirspor galibiyetiyle son veren Atakaş Hatayspor ise 25 puanla 15. sırada bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabaka 0-0 sona ermişti.
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