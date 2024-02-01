Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Ajans Haberleri
  • 01.02.2024 09:44
  • Giriş: 01.02.2024 09:44
  • Güncelleme: 01.02.2024 09:44
Kaynak: AA
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak

Mersin Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Süper Lig'de çıktığı maçlardan 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle ayrılan Fatih Karagümrük, topladığı 24 puanla 16. sırada yer alıyor.

Ligde 10 maçlık 3 puan hasretine Adana Demirspor galibiyetiyle son veren Atakaş Hatayspor ise 25 puanla 15. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabaka 0-0 sona ermişti.

BirGün'e Abone Ol