Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u ağırlayacak

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında yarın Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek.

Ligdeki son 4 maçını kaybeden VavaCars Fatih Karagümrük, 17 puanla 18. sırada yer alıyor.

Yaptığı 18 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Mondihome Kayserispor ise 29 puanla 4. sırada bulunuyor.