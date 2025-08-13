Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Licka'dan Galatasaray maçı değerlendirmesi:

İSTANBUL (AA) - Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında karşılaşacakları Galatasaray'dan "seviye olarak uzak" olduklarını söyledi.

Karagümrük, ligde 15 Ağustos Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam etti.

Sabah antrenmanından önce Çek teknik adam Marcel Licka ile oyuncular Jure Balkovec ve Ivo Grbic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Marcel Licka, geçen sezon forma giyen önemli oyuncuların takımdan ayrıldığını vurgulayarak "Karagümrük olarak sezona yeni başlıyoruz. Geçen seneki önemli oyuncularımızı kaybettik. Şu anda takımımız biraz tecrübesiz. Süper Lig seviyesinde çok oyuncumuz yok. İlk maçımızı da Galatasaray gibi büyük bir takımla oynayacağız. İşimiz zor. Galatasaray bu maçın favorisi. Topsuz olarak daha çok koşmaya hazırız. Galatasaray'a zarar vermemiz için de mental olarak güçlü olmamız gerek. Bu maçta acı çekmeye hazırız. Fedakarlık yapmaya hazırız. Her fırsatı değerlendirmemiz gerekiyor. Kale önünde hızlı olmamız gerekiyor. Galatasaray karşısında 1-2 şans bulacaksanız, bunları değerlendirmeniz gerekiyor. 3-4 pozisyon bulmak için şanslı olmanız gerek." ifadelerini kullandı.

Ligin ilk haftasındaki Başakşehir karşılaşmasının ertelendiğini anımsatan Çek teknik adam, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Başakşehir maçını oynayamadık. Bu, bize çalışmamız için biraz daha zaman verdi. Bu arada aramıza kalecimiz Ivo Grbic dahil oldu. Onun gelmesiyle beraber daha farklı şeyler çalışma fırsatımız oldu. Ben resmi maçlar oynamayı daha çok seviyorum. Hazırlık maçları benim için yapay maçlardır, antrenman gibidir. Resmi maçlarda rakip ve taraftar var. Konsantre şekilde bir rakip karşısında kendi takımınızı daha iyi tanırsınız. Resmi maçlarda kriz anlarını, baskıları, zorlukları da yaşayacaklar ve onlara karşı nasıl geldiklerini göreceğim. Cuma günü RAMS Park'ta dolu bir statta oynayacağız. Rakip, taraftar ve hakem olacak. Baskılı bir ortamda takımımın nasıl bir mücadele göstereceğini görmek istiyorum. Futbol sadece topla oynanan bir oyun değil. Mental açıdan takımımı görmek istiyorum."

- "Galatasaray'dan seviye olarak çok uzak bir takımız"

Marcel Licka, Galatasaray karşısında oyun felsefesinden taviz vermeyeceğini aktardı.

Maç maç sistem değiştiren bir hoca olmadığının altını çizen 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Benim bir felsefem var. O felsefeye sadık kalmayı tercih eden biriyim. Sadece Galatasaray'a karşı değil başka bir takıma karşı da oynayacağım diye felsefemden vazgeçmem ve bir sistem değişikliğine gitmem. Galatasaray'ın her pozisyonda çok iyi oyuncuları var. Her pozisyondaki oyuncuları açık olmak gerekirse bizden iyi. Futbol bu, futbolda her şey olabilir. Korkmamanız gerekiyor. Bir maça çıkmadan önce korkmamanız gerek. Korkmazsanız her takıma karşı şans yakalayabilirsiniz. Bunun anahtarı korku." diye konuştu.

Galatasaray'ın çok kaliteli oyunculara sahip olduğunu belirten Licka, şunları kaydetti:

"Bazı oyuncularımız Süper Lig'de belki ilk kez, belki de ikinci kez maça çıkacaklar. Bu da onlar için tecrübe olacak. İsim konuşmaya gerek yok. Çok kaliteli isimlere sahipler. Son üç sezonda şampiyonluk yaşadılar. Bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekler. Biz seviye olarak çok uzak bir takımız. Karşılaşma bizim için çok iyi tecrübe olacak. Aynı zamanda bu maçtan sonra nereye odaklanmalıyız, nasıl hareket etmeliyiz bunu daha iyi anlayacağız."

- "Galatasaray'ı çok öz güvenli gördüm"

Licka, ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşan sarı-kırmızılı takımı çok öz güvenli gördüğünü söyledi.

Galatasaray karşısında zor bir maça çıkacaklarını anlatan tecrübeli teknik adam, "İlk haftadan olayın resmini çizmek zor. Henüz ilk hafta oynandı. İlk haftalarda analiz yapmak kolay değil. Bence 15-20 maç veya 6 ay geçmesi gerekiyor ki lig ve takımlar hakkında yorumlar yapabileyim. Galatasaray'ı Gaziantep FK karşısında çok öz güvenli gördüm. Kazanmayı bilen bir takım gördüm. İlk dakikada, sahaya çıktıklarında kazanacaklarını anladım. Bunu hissettim. Oyuncuların isteği bana bunu hissettirdi. Öyle bir takım gördüm ki birbirleri için koşup hemen hatayı telafi eden bir ekip gördüm. İşimiz bu maçta zor. Kırılgan bir takımız. Hazırlık maçlarında Kasımpaşa karşısında iyi mücadele ettik ancak Alanyaspor karşısında çok kırılgan oyun sergiledik. Bunu onarmamız gerekiyor. Oyuncularımıza öz güven aşılamamız gerekiyor. Oyuncularımız mental olarak iyi seviyeye ulaşmalı ve bu da biraz zaman gerektiriyor." diyerek konuşmasını tamamladı.

- Jure Balkovec: "Motiveyiz"

Fatih Karagümrük'ün Sloven savunmacısı Jure Balkovec, Galatasaray'ın güçlü bir takım olduğunu ancak iyi sonuç almak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Galatasaray'ı ligin en iyi takımlarından biri olarak nitelendiren 30 yaşındaki futbolcu, "Belki de ligin en iyi takımı. Onlar bu maçta favori. Biz daha alttan geliyoruz. Pozitif bir sonuç alabilmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Sarı-kırmızılı rakiplerinin çok iyi transferler yaptığını söyleyen Balkovec, "Çok para harcadılar ve çok önemli isimler getirdiler. Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi çok önemli isimler getirdiler. Bu bizim için çok önemli motivasyon. Bu isimler en üst seviye futbolcular. En iyilere karşı oynadığınızda öğrenirsiniz. Takım olarak çok motiveyiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Ivo Grbic: "Türkiye'ye dönmek istiyordum"

Fatih Karagümrük'ün İngiliz ekibi Sheffield United'dan kadrosuna kattığı Hırvat kaleci Ivo Grbic, Türkiye'ye döndüğü için mutlu olduğunu anlattı.

Geçen sezon bonservisi Çaykur Rizespor'a kiralanan Grbic, Galatasaray ile karşılaşacakları maçta savunmanın önemine değinerek "Her maça hazırlığımız aynı. Galatasaraylı oyuncuları tanıyorum. Tanımak benim için daha kolay. Daha önce tanıdığım isimler olduğu için ne yapabildiklerini daha iyi biliyorum. Büyük takımlara karşı savunma çok önemli. Beraber savunursak takım olarak benim işim çok daha kolay olur." şeklinde konuştu.

Geçen sezon Türkiye'de oynadığını hatırlatan Grbic, "Ligde her takım gerçekten iyi. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Hocamızın dediklerini dinleyip ona göre oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük'e transferine dair de konuşan Hırvat kaleci, "Sheffield United'da hocamızla konuştum. Karagümrük'ten teklif vardı ve Türkiye'ye dönmek istiyordum. Ailem burada çok mutlu. Sheffield da benim fikrime saygı duydu. Geldim ve iki taraf için de iyi bir karar oldu." değerlendirmesinde bulundu.

- Galatasaray maçının hazırlıkları devam etti

Fatih Karagümrük, Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Marcel Licka yönetimindeki antrenmana oyuncular kondisyon çalışmalarıyla başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Galatasaray maçının taktiğinin çalışıldığı öğrenildi.