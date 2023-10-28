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Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Ajans Haberleri
  • 28.10.2023 11:56
  • Giriş: 28.10.2023 11:56
  • Güncelleme: 28.10.2023 11:56
Kaynak: AA
Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, yarın Trabzonspor'u ağırlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Kırmızı-siyahlılar, ligde aldığı 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonrası topladığı 9 puanla 13. sırada yer alıyor.

Trabzonspor ise 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle birlikte ligde 15 puanla 7. sırada bulunuyor.

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