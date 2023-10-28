Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek
Kaynak: AA
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, yarın Trabzonspor'u ağırlayacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Kırmızı-siyahlılar, ligde aldığı 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonrası topladığı 9 puanla 13. sırada yer alıyor.
Trabzonspor ise 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle birlikte ligde 15 puanla 7. sırada bulunuyor.
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