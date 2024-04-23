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Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak

VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Ajans Haberleri
  • 23.04.2024 13:48
  • Giriş: 23.04.2024 13:48
  • Güncelleme: 23.04.2024 13:48
Kaynak: AA
Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak

Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Müsabaka, ASpor'dan canlı yayınlanacak.

Karşılaşmanın rövanşı, 8 Mayıs Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Turu geçen ekip, MKE Ankaragücü-Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

Trabzonspor çeyrek finalde RAMS Başakşehir'i, VavaCars Fatih Karagümrük de Galatasaray'ı elemişti.

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