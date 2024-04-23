Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak
VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA
Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Müsabaka, ASpor'dan canlı yayınlanacak.
Karşılaşmanın rövanşı, 8 Mayıs Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Turu geçen ekip, MKE Ankaragücü-Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.
Trabzonspor çeyrek finalde RAMS Başakşehir'i, VavaCars Fatih Karagümrük de Galatasaray'ı elemişti.