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Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Ajans Haberleri
  • 06.01.2025 10:37
  • Giriş: 06.01.2025 10:37
  • Güncelleme: 06.01.2025 10:37
Kaynak: AA
Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Trendyol 1. Lig ekibi Solwie Energy Fatih Karagümrük, yarın Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak.

Kupaya 3. turda başlayan İstanbul temsilcisi, sırasıyla Tokat Belediyesi Plevnespor, Sarıyer ve Central Hospital Ümraniyespor'u geçerek adını grup aşamasına yazdırdı.

Karadeniz temsilcisi ise 4. turda başladığı kupa macerasında Silivrispor ve Vanspor FK'yi saf dışı bırakarak gruplara kalmayı başardı.

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