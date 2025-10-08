Fatih Karahan: Altın stokunun nedeni enflasyonist tecrübe

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Hollanda’da yaptığı ve kamuoyunda tartışma yaratan konuşmasına ilişkin milletvekillerinin sorularına yanıt verdi.

Karahan, geçen hafta Hollanda’da katıldığı “Küresel Makrofinansal İstikrar” başlıklı paneldeki sözlerinin çerçevesini açıkladı. “Doların değişen rolü ve son dönemdeki değer kaybının küresel altın talebini artırdığına” vurgu yaptığını belirten Karahan, bu durumun altın fiyatlarında yaşanan yükselişi tetiklediğini ifade etti. Karahan, “Doların değer kaybı genellikle gelişmekte olan ülkeler için pozitif bir arz şokudur; bu da normal şartlarda enflasyonu düşürürken büyümeyi güçlendirir” dedi.

Ancak Türkiye’nin bu genel tablodan ayrıştığını belirten Karahan, “Ülkemizde ciddi anlamda bir yastık altı altın stoku olduğu tahmin ediliyor. Bizim analizlerimiz, bu miktarın 400-500 milyar dolar aralığında olduğunu işaret ediyor” dedi. Karahan, yerli ve yabancı kuruluşların yaptığı farklı analizlerin de benzer büyüklükte sonuçlara ulaştığını, hatta bazı tahminlerin bu seviyenin de üzerinde olduğunu söyledi.

"ALTIN VARLIK ETKİSİ YARATTI"

Bu kadar büyük bir altın stokunun, son bir yıldaki fiyat artışlarıyla birlikte ekonomide 100 milyar doları aşan bir ‘varlık etkisi’ yarattığını belirten Karahan, bunun doğrudan tüketim talebini desteklediğine dikkat çekti.

Karahan, “Fiyat istikrarının yastık altı altın talebini azaltacak en önemli unsur olduğunu ifade ettim. Türkiye’de bu kadar yüksek altın stoku olmasının nedeni, geçmişten gelen enflasyonist tecrübelerdir” diye konuştu.