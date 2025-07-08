Fatih Keleş'ten tepki: Bugün 108 gün oldu, halen ortada bir iddianame yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptıpı paylaşımda Keleş, "Tutukluluğumun üzerinden geçen her gün, hukukun değil; siyasetin gölgesinde verilen kararların ağırlığını daha derinden hissediyoruz. Bugün 108 gün oldu. Halen ortada bir iddianame yok" dedi.

"Bugün sadece ben değil, ailem de haksız yere özgürlüklerinden mahrum bırakılmış durumda" diyen Keleş, şunları söyledi:

"Önce 65 yaşındaki abim, sonra küçük kızından ayırdığınız yeğenim ve son olarak hayatında çalışma ofisime bile sayılı olarak gelmiş olan biricik oğlum şu anda tutuklu. Sözde etkin pişmanlık ifadeleriyle ben ve aile üyelerim tutuklanıyor, ailelerinden koparılayorlar. Özellikle gençlerde devletimize ve ülkemize olan umut bitiriliyor, yaşama sevinçleri ellerinden alınıyor. Ancak bu hukuksuz, adaletsiz ve vicdanlarda yer bulmayacak uygulamaların olduğu süreçte yalnız olmadığımızı, millettin tüm gerçeklerin farkında olduğunu da biliyoruz."

ÖZGÜR ÖZEL'E TEŞEKKÜR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e teşekkür eden Keleş, şunları kaydetti: "Bu vesileyle Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in, geçtiğimiz günlerde ailemle yaptığı görüşme ve kamuoyu önünde verdiği destek; bize yalnız olmadığımızı bir kez daha gösterdi. Bu zor günlerde yanımızda duran, durabilen herkese kendim ve ailem adına yürekten teşekkür ediyorum."

Fatih Keleş, şunları söyledi:

"Duygu ve düşüncelerini iletmek isteyenler için posta adresimi de aşağıya not ediyorum. Desteklerini ileten tüm dostlarıma özgürlük dolu ve hukukun yeniden tesis edildiği günlerde buluşmak dileğiyle sevgi, saygı ve özlemlerimi iletiyorum. Fatih Keleş

Kocaeli 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Adres:

Kocaeli 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

Kandıra Yolu 20. Kilometre Çal Mevkii PK: 41600

Kandıra/Kocaeli"