Fatih Portakal asgari ücret duyumunu paylaştı: Benim öğrendiğim rakam...

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi çalışmalarında takvim netleşti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü gerçekleştirecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

FATİH PORTAKAL ÖĞRENDİĞİ RAKAMI PAYLAŞTI

Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü Ana Haber'de asgari ücret ile ilgili duyumunu paylaştı.

"Şimdi merak ediyorsunuz asgari ücret kaç paraya çıkacak" diyen Portakal, "Şimdi birileri birilerini arayıp bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Benim öğrendiğim rakam şu. Asgari ücretin 24 bin TL olacağı söyleniyor" dedi.

Portakal, şöyle devam etti: "Şu anda 17 bin 2 TL, aşağı yukarı yüzde 40-41 gibi bir orandan bahsediliyor. Yüzde 30, yüzde 35 olacağı konuşuluyordu. Cümle arasından esinlendiğim 24 bin TL olacağı yönünde. Böyle bir anlaşmayla masadan kalkılacağı yönünde. O da yüzde 41'e geliyor."