Fatih Portakal asgari ücret için oran paylaştı

Asgari ücrete yıl sonunda yapılacak zamma ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD ziyaretinde yatırımcılarla buluşmuştu. Karahan'ın burada asgari ücretle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunduğu ve asgari ücret zammı için yüzde 25 oranını verdiği öne sürülmüştü.

Sözcü TV canlı yayınında konuşan gazeteci Fatih Portakal, “Şu söz var ya, 'ölümü gösterip sıtmaya alıştırmak' diye, işte tam da bu durumdayız” dedi.

Asgari ücret için "yüzde 25" oranını paylaşan Portakal, "Yüzde 25, IMF böyle istedi, Merkez Bankası Başkanı böyle istedi. Ben IMF komiseri diyorum kendisine, Mehmet Bey de böyle düşünüyor. Bizi asgari ücrette yüzde 25'e alıştırmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.