Fatih Portakal asgari ücrette konuşulan son rakamı açıkladı

Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü Ana Haber'de asgari ücret ile ilgili yeni duyumunu paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde "Cümle arasından esinlendiğim 24 bin TL olacağı yönünde. Böyle bir anlaşmayla masadan kalkılacağı yönünde. O da yüzde 41'e geliyor" diyen Fatih Portakal, son rakamı şu sözlerle açıkladı:

"Yine de her gittiğim yerde insanlar bu konuyu soruyor. Mesela bugün bir yerde yemek yedim. Biri geldi, 'Ne kadar olur asgari ücret?' diye sordu. Dedim ki, “Biz belirlemiyoruz ki. Ama 22 bin, 23 bin konuşuluyor."

ASGARİ ÜCRET İÇİN İLK TOPLANTI 10 ARALIK'TA

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi çalışmalarında takvim netleşti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü gerçekleştirecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Işıkhan asgari ücrete ilişkin yaptığı son değerlendirmelerde, "Asgari ücretin artışına ilişkin herkes ne kadar artacağı sorusunun cevabını arıyor. Ancak asgari ücreti; asgari ücret tespit komisyonu belirliyor. Şimdiden bir oran vermek asgari ücret tespit Komisyonumuzun iradesine, hassasiyetine gölge düşürmemeli" ifadelerini kullandı.