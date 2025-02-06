Fatih Portakal, ekranlara veda edeceğini duyurdu

Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal, ekranlara veda edeceğini açıkladı. Youtube kanalında yaptığı yayında veda sürecinin nasıl işleyeceğini anlatan Portakal, pazartesi günü Youtube yayınlarına son vereceğini, haziran ayında ise tamamen emekli olmayı planladığını ve Sözcü TV'yi de bırakmayı düşündüğünü söyledi. Portakal "Pazartesiden itibaren YouTube yayınlarıma son veriyorum. Haziran'dan sonra da tamamen emekli olmayı düşünüyorum. Sözcü TV'yi de bırakmayı düşünüyorum çünkü" dedi.

Portakal şöyle konuştu:

"Hazır gelmişken onu da söyleyeyim. Pazartesten itibaren yayınlara son veriyorum YouTube yayınlarını. Artık YouTube yayını yapmayacağım. Yani süreli veya süresiz bilmiyorum açıkçası. Çünkü Haziran'dan sonra da tamamen emekli olmayı düşünüyorum. Sözcüğü de bırakmayı düşünüyorum çünkü. Artık 57 yaşına da geldim. Bu yaştan sonra tamamen emeklilik hayatı sürmek istiyorum. Youtube'da sıkılıyor muyum? Hayır sıkılmıyorum ama sabahta akşamda aynı şeyleri söylediğim için kendimi tekrara düşürdüğümü ve o tekrarın da beni ruhsal açıdan etkilediğini düşünüyorum. Pazartesiden itibaren artık başka yayınlar izleyebilirsiniz bu saatlerde. Yani yayınlarıma son veriyorum ve yapmayı da düşünmüyorum. Yani bir süre mi olur, bir müddet mi olur, uzun boy, uzun süreli mi olur bilmiyorum ama öyle bir karar aldım. Ben çünkü kararlarını çok çabuk alabilen bir insanım, çok çabuk da karar verebilen bir insanım. İşte dün de bu sağlık taramasından geçtikten sonra da güzel de çıktı. Dedim o zaman yani bu kadar kendini yıpratmaya da gerek yok, o kadar yormaya da gerek yok. Çünkü yoruyor, fiziken de yoruyor, ruhen de yoruyor. Aynı şeyleri tekrar ediyorum sabah ve akşam. O yüzden Ahmet'e de sabahleyin yazdığımda Ahmet de nokta nokta nokta koymuş ya filan gibi. Yani ben böyle çabuk karar alın. Ne o üç nokta diye çok şey ifade ediyor. Ne demek o? Artık ne çıkartırsanız o üç noktada. Pazartesi günü zaten yayınlarımız yoktu da. Salıdan itibaren saat 11'de açmayın YouTube'u. Benim kanalı çünkü bulamayacaksınız. Noktayı bu şekilde koydum YouTube'da. İşte bugün yapacağız. Cuma yapacağız. Ondan sonra ne diyorum be? Ne dedin Ahmet? Bir şey dedin. Ha özür dilerim. Olsun bir zaman sonra tekrar buluşuruz. Yani yapmayı düşünmüyorum. Ha haziranda da zaten televizyonu bırakacağım. Ana haberi bırakacağım. Netim bu konuda da ve yeter artık diyorum. Yani benim için de sürenin bittiğini düşünüyorum. Haber sunma süresinin bittiğini düşünüyorum. Yani zaten İzmir'de yaşayan bir insanım. İzmir'deki hayatıma tekrar geri döneceğim. Orada da yaşantıma devam edeceğim. Ve şimdiden hazırlık safhasını bu şekilde 3-4 aylık bir hazırlık safhasında bu şekilde geçirelim diyorum."