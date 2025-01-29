Fatih Portakal'ın Barış Pehlivan'a yönelik sözlerine tepki yağdı

Sözcü TV'nin ana haber bülteni sunucusu Fatih Portakal'ın, gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan'a yönelik sözleri tepki çekti.

Dün gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker gözaltına alındıktan yaklaşık yarım saat sonra bülten sunmaya başlayan Portakal, Pehlivan'ın gözaltına alınmasını da ses kaydını yayınlamasını da eleştirdi.

Portakal şöyle konuştu:

"Barış Pehlivan'ın yaptığı doğru değildi. Bilirkişiyle yaptığı konuşma, o kişinin ben 'Halk TV'ye çıkmak istemiyorum' dahi, bunu istemeyen bir kişinin söylemi üzerine bunu yayınlıyorsanız hata, yanlış, yapmamanız gerekir. Türkiye şartlarını bilen bir gazeteci olarak, gazetecilik etiği açısından yapmaması gerekirdi. Barış'ı bu yönden eleştirebilirim. Meslekteki bilgi ve beceri açısıdan eleştirme hakkına da sahip olduğumu düşünüyorum ama bu şekilde gözaltına alınmaması gerekir. Çağrırsınız, ifadesini verir. Kaçacak hali yok ya. Burada kamuoyunu da harekete geçirmek ve gözdağı vermek istiyorlar."

Portakal'ın bu sözleri ve üç gazetecinin gözaltına alınmasının ardından dayanışma göstermek yerine gazetecileri eleştirmesi meslektaşları tarafından da tepki topladı.

"HABERLERİNİZLE DEĞİL MAAŞINIZLA GÜNDEME GELDİNİZ"

Portakal'a ilk yanıt veren, Halk TV sunucusu ve Barış Pehlivan'ın program arkadaşı Şule Aydın oldu. Aydın, Portakal'a şunları söyledi:

"Son altı aya dönelim. Sizin gazeteciliğini eleştirdiğiniz Pehlivan hangi haberleriyle gündeme gelmiş, siz son 6 ayda hangi haberle gündeme gelmişsiniz? Siz, bu işi yapanların hayal bile edemeyeceği maaşlarla ve ekip arkadaşlarınızın bundan üzüntü duymasıyla gündeme gelmişsiniz. Barış Pehlivan kürsüden tehdit edilmesiyle gündeme gelmiş. Oturduğunuz konforlu alanlarınızdan bu ülkede 5 kez hapse girmiş birisiyle ilgili bir şey söyleyeceğiniz zaman 10 defa düşünün."

KÜÇÜKKAYA'DAN DA TEPKİ

Portakal'a, FOX TV zamanında yakın çalışma arkadaşı ve şu an Halk TV'de çalışan İsmail Küçükkaya da tepki gösterdi. Küçükkaya, şunları söyledi:

"Burada her sabah atan bu nabzın birilerine mesaj olmasını dilerim. Çünkü ben Barış Pehlivan'ı iyi tanıyorum, Seda Selek'i iyi tanıyorum. Çok iyi gazeteciler. Ben eskiden programlarına katılırdım. Serhan Asker'i yıllardır tanırım. Çok iyi gazetecidir, televizyoncudur. Onların gazeteciliğini sorgulamak kimsenin hadi değildir. Barış Pehlivan'ın gazeteciliğini sorgulamak kimsenin haddi değildir. Bedel de ödemiştir. Bu 3 gazeteci arkadaşım bir yurt severdir. Ülkelerini çok severler. Anayasamıza bağlıdırlar."

SAYMAZ'DAN TEPKİ

Küçükkaya'nın konuğu olan İsmail Saymaz da Portakal'ı şu sözlerle eleştirdi:

"Fatih bu şekilde düşünüyor olabilir ona bir şey diyemem ama hayat bir sonraki habere geçme şeklinde devam etmiyor. Fatih Portakal bu sözü söyledikten sonra gözaltındaki durum geçip gidecek bir durum olmuyor, belki daha da ağırlaşıyor. Hiç değilse eleştirisini, muhatabının kendisine cevap vereceği şartlarda yapsaydı. Şimdi eğer arkadaşlarımız tutuklanırsa bunu meşrulaştırmak için Fatih'in açıklamaları gösterilecektir."

Portakal'a gelen diğer tepkilerin bir kısmı şu şekilde:

Umarım bunu @fatihportakal da okur. Zira "Türkiye şartlarında gazetecilik yapmayı bilmek" diye bir şey yoktur.

Gazetecilik vardır. Bir de gazeteciymiş gibi yapmak vardır. İkisinin arasında da epey kalın bir çizgi vardır...

Ve yazmaktan usandık ama#GazetecilikSuçDeğildir https://t.co/zNdI28IZPM — irfan değirmenci (@degirmencirfan) January 28, 2025

Ya Halk tv basılmış Barış Pehlivan gözaltına alınmış. Devlete bu yetmemiş girmişler İki gazeteciyi daha gözaltına almışlar. Fatih Portakal ekrana çıkıp şov yapıyor. Ayıp ya. Ayıp. pic.twitter.com/SXydUreA48 — Onur Öncü (@oencueonur) January 28, 2025

Fatih Portakal umarım bir daha insan içine çıkamaz…

pic.twitter.com/63cTvawm8R — Izzet Capa (@izzetcapa) January 28, 2025

Fatih Portakal adlı bir “kendini bilmez” (kendini gazeteci sanıyor gaiba) gözaltına alınan @barispehlivan için “Türkiye şartlarında yapılan gazeteciliği bilmemek” gibi bir lâf etmiş.



Bir gazeteci olsaydı bu lâfı edemezdi. Onun için “kendini bilmez” dedim. — Emre Kongar (@emrkongar) January 28, 2025

Ne zamandan beri gazeteciler alınırken başka bir gazeteci yanlış yaptınız diye gözaltını meşrulaştırır!



Pes diyorum Fatih Portakal!



Barış Pehlivan gazetecidir ve yaptığı da haberdir!



pic.twitter.com/IjxAjbf0ul — Gökhan ÖZBEK (@gokhanozbek) January 28, 2025

“Türkiye şartlarında gazetecilik yapmayı bilmek" diye bir kavram yoktur!

Gazeteciliğin evrensel kuralları vardır.

Kimi gazeteciler bu kurallara uyar; kimileri de yelkenine rüzgar doldurur yoluna bakar…. — İlhan Taşcı (@ilhantasci) January 28, 2025