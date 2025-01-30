Fatih Portakal kendisine gelen tepkileri eleştirdi

Gazeteci Barış Pehlivan’ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarının ardından eleştirilerin odağında yer alan Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal, mahalle baskısına maruz kaldığını söyledi.

Portakal, “Ben kimsenin dediği gibi olmam. Mahalleyi de terk etmem. Gidebildiğim yere kadar da giderim. Bildiğimi de söylemeye devam ederim” ifadelerini kullandı.

Portakal, canlı yayınında Antik Yunan filozofu Platon'dan alıntı yaptı.

"Doğrunun yanındayım" diyen Portakal, devamında Platon'un şu sözlerini okudu:

“En iyi dostum doğruluk ve Socrates'tir. İkisi arasında bir tercih yapmam gerekirse seçimim doğruluğun lehine olur.”

"MAHALLEYİ TERK ETMİYORUM "

Fatih Portakal, şunları söyledi:

“Tabela mahalle baskısı. Ne demek mahalle baskısı sen o mahallenin eylemlerine aykırı bir şekilde hareket edecek olursan hemen baskı gelir mahalleden. Ya bizim dediğimiz gibi olacaksın ya da bu mahalleyi terk edeceksin. Ben kimsenin dediği gibi olmam. Mahalleyi de terk etmem. Gidebildiğim yere kadar da giderim. Bildiğimi de söylemeye devam ederim.

"SAVCI 3 İSİM İÇİN TUTUKLANSIN DEDİ"

Gözaltına alınma nedenleri nedir diye soracak olursanız, izin alınmamış suç teşkil eden bir telefon kaydını yayınlamalarıydı. Aslında yanlış bir hareket yapmışlardı. Bugün tutuklu olan arkadaşlar savcının karşısına çıktılar. Savcı 3 isim için tutuklansın dedi.

"BANA BASKI-MASKI İŞLEMEZ"