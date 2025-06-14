Fatih Portakal, Sözcü TV'ye veda etti

Sözcü TV'nin ana haber sunucusu Fatih Portakal, dün akşamki haber bülteninin sonunda kanala veda etti.

Emekli olduğunu açıklayan Portakal, ekranlara veda ettiğini duyurdu.

Instagram hesabından paylaşım yapan Portakal, şu ifadeleri kullandı:

"Yine noktayı koyma zamanı. İyi başladım iyi bitirdim. Sözcü TV'ye son ana haberi yapıp yine emekliliğe geçtim. Güzel geçen bir 2,5 yıldı. Mesleğe nokta mı yoksa virgül mü zaman gösterecek. Ama şu anda kendime zaman ayırmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Anın desözcğerini vermem gerekiyor. Bekle beni yeni yaşam."