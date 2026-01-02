Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Geçiş Ücretleri 2026 | FSM Motor, Otomobil, Minibüs Geçiş Ücreti Ne Kadar?

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücretleri 2026 yılı itibarıyla güncellendi. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yapılan resmi açıklama sonrası FSM motor, otomobil ve minibüs geçiş ücreti ne kadar? sorusu sürücülerin gündemine oturdu. 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olacak yeni tarife netleşti.

KGM’DEN FSM KÖPRÜ ÜCRETLERİ İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada; KGM sorumluluğunda bulunan köprüler ile Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli kapsamında işletilen köprü ve otoyolların geçiş ücretlerinin yeniden düzenlendiği bildirildi.

Bu düzenleme kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için uygulanacak yeni geçiş ücretleri 1 Ocak 2026 saat 00.00’dan itibaren yürürlüğe girdi.

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2026

FSM Köprüsü’nde geçiş ücretleri araç sınıfına göre belirleniyor. 2026 yılı için geçerli olan yeni tarife aşağıdaki şekilde uygulanacak.

Araç Sınıfı Araç Tipi FSM Köprü Geçiş Ücreti (TL) 1. Sınıf Aks aralığı 3.20 m’den küçük iki akslı araçlar (otomobil) 59,00 TL 2. Sınıf Aks aralığı 3.20 m’den büyük iki akslı araçlar (minibüs) 75,00 TL 3. Sınıf 3 akslı her türlü araç 168,00 TL 4. Sınıf 4 ve 5 akslı her türlü araç 333,00 TL 5. Sınıf 6 ve yukarı akslı araçlar 440,00 TL 6. Sınıf Motosiklet 25,00 TL

FSM KÖPRÜSÜ GÜNDÜZ VE GECE ÜCRETLERİ AYNI MI?

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde gündüz ve gece tarifesi arasında ücret farkı bulunmuyor. Belirlenen geçiş ücretleri günün 24 saati boyunca aynı şekilde uygulanıyor.

FSM KÖPRÜSÜ 2026 ÜCRETLERİ NEDEN GÜNDEMDE?

İstanbul trafiğinin en yoğun geçiş noktalarından biri olan FSM Köprüsü’nde yapılan ücret güncellemesi, özellikle işe gidiş-geliş saatlerinde köprüyü kullanan milyonlarca sürücüyü doğrudan etkiliyor. Bu nedenle FSM geçiş ücreti 2026 aramaları hız kazandı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü otomobil geçiş ücreti 2026 ne kadar?

2026 yılı itibarıyla FSM Köprüsü’nde otomobiller için geçiş ücreti 59 TL olarak uygulanıyor.

FSM Köprüsü minibüs geçiş ücreti ne kadar?

Aks aralığı 3.20 m’den büyük iki akslı araçlar yani minibüsler için geçiş ücreti 75 TL.

FSM Köprüsü motosiklet geçiş ücreti 2026 ne kadar?

Motosikletler için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti 25 TL olarak belirlendi.

FSM Köprüsü’nde gece indirimi var mı?

Hayır. FSM Köprüsü’nde gece indirimi uygulanmıyor. Ücretler günün her saatinde aynı.