Fatih'te 2 bina çöktü: 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralı

Fatih'te 2 binanın çökmesi sonucu 11 kişi göçükte kaldı. Enkazdan 10 kişi sağ olarak çıkarılırken, 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan 2 bina, saat 12.00 sıralarında doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamanın ardından çöktü.

Çalışmalar neticesinde İstanbul Valiliği'nin akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, 2 binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 11 kişinin enkazdan çıkarıldığı, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 yaralıdan 1'inin ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Açıklamada "Fatih Ayvansaray Mahallesi’nde meydana gelen patlama sonrasında 2 binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 11 vatandaşımız enkazın altından çıkarılmıştır. Olayda bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, biri ağır toplam 10 vatandaşımız ise yaralanmıştır" denildi.

2 binanın çökmesinin ardından yaşanana gelişmeler şöyle:

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Ekipler binada arama kurtarma çalışması gerçekleştiriyorhttps://t.co/beOYXc3fvb pic.twitter.com/1TK3OM5BuP — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 22, 2026

Bölgede güvenlik önlemi alınırken, göçük altında kalan 9 kişinin çıkarıldığı öğrenildi.

Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor https://t.co/0FsEyXoEcu pic.twitter.com/raD7yVr5Il — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 22, 2026

Ekipler, göçükteki çalışmalarını sürdürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ: BİNALAR İLK BELİRLEMELERE GÖRE DOĞALGAZ KAYNAKLI PATLAMA SONRASI ÇÖKTÜ

Olayın ardından İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası bitişik nizamda inşa edilen iki binanın çöktüğü belirtildi.

Enkaz altında kaldığı değerlendirilen 5 kişiden 3’ünün ekipler tarafından kurtarıldığı, 2 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Açıklamanın tamamı şöyle: "22.03.2026 Pazar günü saat 12.00 sıralarında Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta bulunan bir binada patlama meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası bitişik nizamda inşa edilen iki bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş olup arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Enkaz altında kaldığı değerlendirilen 5 kişiden 3’ü ekipler tarafından kurtarılarak hastanelere sevk edilmiştir. Enkaz altında kalan 2 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise "İstanbul Fatih'te 2 binanın çökmesi olayı ile ilgili İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül'den olaya ilişkin bilgi aldı. İstanbul Valisi Davut Gül enkazda kalan 5 kişiden 3'ü kurtarıldı, 2 kişi ile ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisini verdi. AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Çiftçi, bölgedeki son durum ve yürütülen faaliyetleri yakından takip ediyor." ifadelerine yer verildi.

VALİ DAVUT GÜL: 7 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İlerleyen saatlerde açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül ise enkaz altında kalanların toplam sayısının 9 olduğunu, göçük altından çıkarılan 7 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Gül'ün açıklamasının ardından enkaz altında kalan 1 kişi daha ekiplerce çıkarıldı. Kalan 1 kişi için çalışmalar sürüyor.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih'te iki binanın çökmesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

İBB'den yapılan açıklamada, "Fatih Ayvansaray’da yaşanan bina çökmesinin doğalgaz kaynaklı olup olmadığının kesin olarak belirlenebilmesi için arama kurtarma çalışmalarının tamamlanması beklenmektedir. Olay yerinde İGDAŞ ekipleri hazır bulunmakta olup, çalışmaların sona ermesinin ardından olay yeri inceleme süreci başlatılacaktır" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "İlk bulgular doğrultusunda, doğalgaz kaynaklı patlamalarda genellikle görülen alev ve yanma izlerine rastlanmamıştır. Patlamanın kesin nedeni, itfaiye ve İGDAŞ ekiplerinin detaylı teknik incelemeleri sonucunda netlik kazanacaktır. Tüm bulgular kamuoyuyla paylaşılacaktır."

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU: 8 VATANDAŞIMIZIN TEDAVİLERİ HASTANELERİMİZDE DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da yaralı kurtarılan 8 kişinin tedavilerinin hastanelerde sürdüğünü bildirdi.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yaralı olarak kurtarılan 8 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Olay yerinde sağlık ekiplerimiz, ilgili diğer birimlerle koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi.

Memişoğlu'nun açıklamasının ardından enkaz altında kalan bir kişinin daha çıkarıldığı bildirildi. Toplam 9 kişi enkaz altından çıkarılırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

2 kişinin daha enkaz altında olduğu değerlendiriliyor.

AKIN GÜRLEK: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek de X hesabından yaptığı açıklamada, olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Gürlek, "İstanbul’un Fatih ilçesinde meydana gelen patlama sonucu 2 binanın çökmesi hadisesine ilişkin adli soruşturma başlatılmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak için fedakârca görev yapan arama kurtarma ekiplerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.