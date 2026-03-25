Fatih'te 2 binanın çökmesi sonucu yaralanan 2 kişi taburcu edildi
İstanbul'un Fatih ilçesinde 22 Mart'ta yaşanan patlamanın ardından 2 binanın çökmesi sonucu yaralanan 10 kişiden 2'si daha taburcu edildi. 6 kişinin ise tedavisi sürüyor.
Böylece toplam 4 kişi taburcu edilirken, 6 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta, 22 Mart'ta meydana gelen patlama sonrası bitişik yapıda inşa edilen 2 bina çökmüş, enkazdan 10 kişi yaralı çıkarılmış, 1 kişinin cesedine ulaşılmıştı.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, enkazdan çıkarılarak tedavi altına alınan 10 kişiden 2'sinin 23 Mart'ta taburcu edildiğini bildirmişti.