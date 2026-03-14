Fatih'te 2 katlı binada yangın: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde apartmanda çıkan yangında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Ayvansaray Mahallesi Duriye Sokak'ta bulunan iki katlı apartmanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin yardımıyla dışarıya çıkartıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle apartmandaki yangın söndürülürken, binada mahsur kalan 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cenazenin binadan çıkartılması için çalışma yapılıyor.