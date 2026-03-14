Fatih'te 2 katlı binada yangın: Yaralılar var
İstanbul Fatih’te Ayvansaray Mahallesi’nde bir apartmanın üst katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlar itfaiye ve çevredekilerin yardımıyla güvenli şekilde tahliye edilirken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
İstanbul’un Fatih ilçesinde apartmanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.
Ayvansaray Mahallesi Duriye Sokak’ta bulunan iki katlı apartmanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin yardımıyla dışarı çıktı.
Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.