Fatih'te 2 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Fatih'te iki katlı metruk binada çıkan yangında bina hasar gördü.

Olay, Fatih ilçesi Küçük Ayasofya Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hünkar Peşrevi Sokak'ta bulunan iki katlı metruk binadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu ekiplere haber verdi.

Bu sırada alevler tüm binayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekiplerinin çalışması ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binada hasar medyana geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.