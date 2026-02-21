Giriş / Abone Ol
Fatih'te 3 İETT otobüsü kaza yaptı

İstanbul’un Fatih ilçesinde, Atatürk Bulvarı üzerindeki Vefa durağına yanaşan 3 İETT otobüsü çarpıştı. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada yaralanan olmazken, yolcular tahliye edildi.

Güncel
  • 21.02.2026 11:52
  • Giriş: 21.02.2026 11:52
  • Güncelleme: 21.02.2026 11:56
Kaynak: DHA
Fatih'te 3 İETT otobüsü kaza yaptı
Fotoğraf: DHA

Fatih Unkapa'nın da durağa yanaşan 3 İETT otobüsü kaza yaptı. Kaza yaralanan olmadı.

Kaza, sabah saatlerinde Fatih Zeyrek Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Seyir halindeki 3 İETT otobüsü, Vefa otobüs durağına giriş yaptıkları sırada henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken, yolcular otobüsü tahliye etti.

Kazada hasar oluşan otobüsler bulundukları yerden kaldırıldı.

