Fatih'te 3 İETT otobüsü kaza yaptı

Fatih Unkapa'nın da durağa yanaşan 3 İETT otobüsü kaza yaptı. Kaza yaralanan olmadı.

Kaza, sabah saatlerinde Fatih Zeyrek Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Seyir halindeki 3 İETT otobüsü, Vefa otobüs durağına giriş yaptıkları sırada henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken, yolcular otobüsü tahliye etti.

Kazada hasar oluşan otobüsler bulundukları yerden kaldırıldı.