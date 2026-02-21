Fatih'te 3 İETT otobüsü kaza yaptı
İstanbul’un Fatih ilçesinde, Atatürk Bulvarı üzerindeki Vefa durağına yanaşan 3 İETT otobüsü çarpıştı. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada yaralanan olmazken, yolcular tahliye edildi.
Kaynak: DHA
Fatih Unkapa'nın da durağa yanaşan 3 İETT otobüsü kaza yaptı. Kaza yaralanan olmadı.
Kaza, sabah saatlerinde Fatih Zeyrek Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Seyir halindeki 3 İETT otobüsü, Vefa otobüs durağına giriş yaptıkları sırada henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.
Kazada yaralanan olmazken, yolcular otobüsü tahliye etti.
Kazada hasar oluşan otobüsler bulundukları yerden kaldırıldı.