Fatih'te 3 katlı binada yangın: Bitişikteki binalara da sıçradı
İstanbul Fatih'te 3 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, bitişikteki binalara da sıçrayan yangına müdahale ediyor. Öte yandan Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, Çemberlitaş tramvay durağının kapatıldığı duyuruldu.
İstanbul Fatih Çemberlitaş Doğramacı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın birinci katındaki ayakkabı dükkanında yangın çıktı.
Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın, bitişiğindeki binalara da sıçradı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sürüyor.
Öte yandan Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, Çemberlitaş tramvay durağının kapatıldığı duyuruldu.
Açıklamada,"Çemberlitaş-Beyazıt bölgesindeki bir binada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler Kabataş-Sultanahmet ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) December 11, 2024
Çemberlitaş-Beyazıt bölgesindeki bir binada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler Kabataş-Sultanahmet ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır.