Fatih'te 3 kişinin çantasını çaldığı belirlenen Şilili Bağcılar'da yakalandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde üç kişinin çantasını çaldığı tespit edilen Şili vatandaşı Carlos Andres V.P. (38) Bağcılar'da gözaltına alındı.

3 Ocak'ta Fatih'in Kemalpaşa Mahallesi, Gençtürk Caddesi'ndeki bir lokantada yemek yiyen M.H.'nin içinde cep telefonu ve kredi kartlarının bulunduğu çantası çalındı.

Olayın ardından M.H.'nin şikayeti üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma sürerken 5 Ocak'ta Kemalpaşa Mahallesi, Ordu Caddesi'ndeki restorandan M.E.S.'nin çantası çalındı.

Polise giden M.E.S., çantasında 700 lira, 50 dolar, 50 Ürdün dinarı, bin 200 İsrail Şekeli ile kredi kartları ve cep telefonunun bulunduğunu söyledi.

Saatler sonra aynı bölgedeki başka bir lokantada T.D.'nin çantasının çalındığı ihbarı polise ulaştı. T.D.'nin çantasında ise 2 bin euro, 6 bin lira ile kredi kartı ve pasaportunun bulunduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince olayların ardından incelemeye alınan güvenlik kamerası görüntülerinde 3 hırsızın da aynı şüpheli olduğu tespit edildi.

Görüntüler incelendiğinde, şüphelinin sırt çantasıyla iş yerlerine girdiği, belirlediği kadın mağdurların yanındaki masaya oturduğu görüldü.

Fotoğraf: DHA

Bir süre sonra elindeki çantayla perdeleme yaparak, mağdurların sandalyelerine astıkları çantaları çalan hırsızın hızla uzaklaştığı görüldü.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin yaptığı 2 hırsızlık anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelinin kafede arka masasına oturduğu mağdurların çantasını alarak, kendi çantasının içine koyup uzaklaşması yer alıyor.

Güvenlik kameralarının izi sürülerek kimliği tespit edilen Şilili Carlos Andres V.P., Bağcılar'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.