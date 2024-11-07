Fatih'te 4 katlı binada yangın: Mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
İstanbul'un Fatih ilçesinde 4 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Yangında binada mahsur kalan 5 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.
Kaynak: AA
İstanbul Fatih'te yangın çıkan binanın üst katlarında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mevlanakapı Mahallesi, Kalburcu Mehmet Sokak'taki 4 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yoğun duman nedeniyle üst katta ikamet edenler dairelerinde mahsur kalırken, alt katlarda oturanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
DAİREDE HASAR OLUŞTU
Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, üst katlarda mahsur kalan kişilerin bir kısmı merdivenli araçla bir kısmı da itfaiye görevlileri tarafından binadan çıkarıldı. Ekiplerce kurtarılan 5 kişi, kontrol amacıyla sağlık ekiplerince ambulanslara alındı.
Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.