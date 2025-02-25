Fatih'te 6 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, mahsur kalan bir kişi kurtarıldı.

Topkapı Mahallesi Pazar Tekkesi Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman oluşan dairede mahsur kalan kişi, pencereye çıkarak ağzını ve burnunu bezle kapatıp kendini korumaya çalıştı.

Olay yerine gelen polis güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, itfaiye ekipleri de dairede mahsur kalan kişiyi kurtardı.

Dumandan etkilenen bina sakini, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.