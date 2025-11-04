Giriş / Abone Ol
  04.11.2025 16:40
  • Giriş: 04.11.2025 16:40
  • Güncelleme: 04.11.2025 16:40
Kaynak: AA
Fatih'te araçtan yola dökülen yağ kazaya neden oldu

İSTANBUL (AA) - Fatih'te, araçtan yola dökülen yağ nedeniyle 3 motosikletin kaza yapması, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasınca kaydedildi.

Vatan Caddesi'nde bir araçtan yola döküldüğü anlaşılan makine yağı, 3 motosikletin kayarak kaza yapmasına neden oldu.

Kayan bir motosikletin sürücüsüyle birlikte devrilmesi, başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Bir motosiklet sürücüsü de diğer sürücüleri uyardı.

Yola dökülen yağ ekipler tarafından temizlendi.

