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Fatih'te ayakkabı atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te 3 katlı ayakkabı atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ajans Haberleri
  • 26.11.2024 23:33
  • Giriş: 26.11.2024 23:33
  • Güncelleme: 26.11.2024 23:33
Kaynak: AA
Fatih'te ayakkabı atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Şehsuvar Bey Mahallesi Yeni Bahar Sokak'taki 3 katlı atölyenin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm atölyeyi sardı.

Çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında atölyede hasar oluştu.

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