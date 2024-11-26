Fatih'te ayakkabı atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Şehsuvar Bey Mahallesi Yeni Bahar Sokak'taki 3 katlı atölyenin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm atölyeyi sardı.

Çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında atölyede hasar oluştu.