Fatih'te bazı yollar trafiğe kapatılacak

CHP, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının birinci yıl dönümü için bugün Saraçhane'ye çağrı yaptı.

CHP'nin yanı sıra siyasi partilerin, meslek örgütlerinin ve yurttaşların katılacağı etkinlik öncesi güvenlik önemleri alındı.

Bu kapsamda, Fatih'te Saraçhane Meydanı ve çevresinde alınan güvenlik tedbirleri gerekçesiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Saraçhane Meydanı ve çevresinde alınan güvenlik tedbirleri doğrultusunda trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda saat 16.00 itibarıyla Fevzipaşa, Macar Kardeşler, İtfaiye, 15 Temmuz Şehitler, Gençtürk, Cemal Yener Tosyalı, Dede Efendi, Şehzadebaşı, Vezneciler, 16 Mart Şehitleri, Bozdoğan Kemeri, Darülfünun ve Gazi Mustafa Kemal Paşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı ve bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar uygun noktalardan trafiğe kapatılacak.

Bu yollara alternatif olarak Vatan, Millet, Namık Kemal, Sahil Kennedy ve Ragıp Gümüşpala caddeleri kullanılabilecek.