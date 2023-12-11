Fatih'te bina çatısında çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te bir binanın çatısında çıkan ve yandaki apartmana sıçrayan yangında mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Derviş Ali Mahallesi Kasım Odalar Sokak'ta bulunan üç katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki 5 katlı binanın çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, sokağı trafiğe kapatıp çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri üç katlı binada mahsur kalan iki kişiyi kurtardı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle iki binada hasar oluştu.