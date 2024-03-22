Fatih'te binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Fatih'te, 2 katlı binada çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Molla Hüsrev Mahallesi Kalender Mektebi Sokak’taki 2 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken binada yapılan incelemede Abdullah K'nin (82) hayatını kaybettiği belirlendi.