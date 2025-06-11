Fatih'te bir binada kısmi çökme meydana geldi

İstanbul Fatih'te Koca Mustafapaşa Mahallesi Sarraf Tahsin Sokak'taki 5 katlı binanın arka cephesinde kısmi çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle bitişikteki bazı binalarda hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çökme sırasında binada bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Binanın çevresi güvenlik şeridiyle kapatılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Öte yandan, çökme nedeniyle çevredeki bazı binalar da hasar aldı.